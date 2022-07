Melissa Satta, bikini e lato B in bella vista: le foto che hanno infuocato il web

Melissa Satta e la calda estate in Sardegna. La showgirl ha condiviso sui social momenti della vacanza tutta italiana. Le foto postate hanno fatto impazzire il web. Sempre in forma smagliante, Melissa Satta sceglie ancora una volta la sua amata Sardegna come meta estiva.

Le vacanze in Sardegna

Presto la showgirl tornerà come volto protagonista nei programmi di Sky Sport, ma per il momento Melissa si gode le meritate vacanze tra le spiagge più belle del Mar Mediterraneo.

L'aria di casa fa bene alla modella, che sta trascorrendo la stagione estiva tra barche lussuose in compagnia del figlio Maddox. Sorridenti e giocosi, Melissa condivide sui social filmati che catturano mamma e figlio insieme.

Il post su Instagram

Bikini arancione, capelli al vento e occhiali da sole. Melissa Satta è sempre uno splendore e non perde occasione per ricordarlo. Poi il dettaglio nell'ultima foto. La Satta cambia prospettiva e posa di spalle, svelando il lato B. Tonico e sensuale.

La foto, andata virale in pochi minuti, ha lasciato i fan senza parole, che si sono complimentati nei commenti per il fisico da urlo: «Che panorama», o ancora «Da vent'anni il migliore sul mercato», facendo riferimento al sedere in bella mostra.