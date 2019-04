Melissa Satta e Boateng, amore finito: Kevin Prince cancellato dai social

Mercoledì 3 Aprile 2019, 17:05 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2019 19:58

Melissa Satta single ufficialmente? Non ci sono stati ancora annunci ma ormai appare certa la separazione tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. La showgirl ed ex velina sarda ed il calciatore ghanese del Barcellona, infatti, sono lontani da mesi e dopo una lunga serie di indizi, ce n'è uno che appare decisamente inequivocabile.In principio ci furono solo i rumors sulla presunta rottura della coppia, sposata dal 2016 dopo aver avuto anche un figlio, Maddox. Il trasferimento di Kevin Prince Boateng dal Sassuolo al Barcellona, avvenuto a gennaio, era poi avvenuto senza che Melissa Satta e il piccolo Maddox, di cinque anni, seguissero il centrocampista in Spagna. Negli eventi mondani, poi, Melissa Satta aveva iniziato a partecipare sempre da sola e in molti avevano notato la sparizione della fede nuziale nelle uscite pubbliche. Lo riporta anche TgCom24 L'ultimo indizio, in ordine cronologico, è forse ancora più indicativo. Sui social, dopo il matrimonio, l'ex velina aveva cambiato il nome in Melissa Satta Boateng. Da qualche ora, invece, Melissa ha cancellato il cognome Boateng e ha smesso anche di seguire sui social Kevin Prince.Negli ultimi tempi, tra l'altro, si erano diffuse delle voci di un presunto flirt tra il calciatore e una cantante tedesca 23enne, Shirin David. I due hanno postato sui rispettivi account social una foto insieme ad un evento musicale a Berlino, anche se non ci sono conferme ufficiali sulla relazione.