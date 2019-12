Melissa Satta incinta di Kevin Prince Boateng? I dettagli che lo confermerebbero

Kevin Prince Boateng e Melissa Satta, tornati insieme dopo la crisi, potrebbero presto dare al piccolo Maddox una sorellina. Sembra infatti che l'ex velina di Striscia la Notizia sia incinta, almeno stando a quanto riportato da DiPiù.

Il settimanale di gossip, diretto da Osvaldo Orlandini, ha infatti rivelato ciò che è accaduto mentre Melissa Satta stava facendo shopping a Milano. I 'paparazzi', infatti, l'hanno immortalata mentre acquistava degli indumenti da neonata, di colore rosa, in un negozio per bambini. Fin qui, nulla di strano: potrebbe essersi trattato di un regalo di Natale per la figlia di un'amica, troppo poco per essere considerato un indizio significativo.



Ultimo aggiornamento: 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

All'uscita dal negozio, però,ha incontrato una conoscente, che le avrebbe accarezzato la pancia. E in molti, negli ultimi tempi, hanno notato forme più rotonde nell'ex velina mora, anche e soprattutto sul viso. Da parte dinon sono arrivate conferme o smentite ufficiali: la coppia, in questi giorni, se la sta spassando a Sankt Motiz insieme al piccolo Maddox, cinque anni, approfittando della sosta invernale del campionato di serie A. Nell'ottobre scorso, a Verissimo,aveva rivelato: «Oggi siamo felici e sereni. Un altro figlio ci sarà sicuramente, vorremmo dare un fratellino a Maddox, ma c'è tempo per pensarci».