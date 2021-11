Melissa Satta incinta, cicogna in arrivo per la showgirl? Pancino sospetto

Secondo figlio per Melissa Satta? I rumors diffusi dal settimanale Oggi parlano da settimane di una seconda gravidanza per l'ex Velina di Striscia la notizia. La 35enne è stata paparazzata col nuovo fidanzato, l'imprenditore Mattia Rivetti, mentre era a pranzo, e dagli scatti si intravede un pancino sospetto.

I due sono insieme da circa un anno e la Satta non ha nascosto la voglia di diventare mamma per la seconda volta. Dall'ex marito Kevin-Prince Boateng ha avuto il piccolo Maddox, che oggi ha sette anni. «Ho il desiderio di rifarmi una famiglia, non vedo l'ora di fare un altro figlio», ha dichiarato la showgirl a Verissimo.

Secondo gli ultimi gossip la Satta non ha mantenuto un buon rapporto con Boateng: tra i due ci sarebbe tensione nonostante l'amore di entrambi per Maddox.