Melissa Satta e il nuovo amore con Mattia Rivetti: «Pronta a una famiglia con lui»

Ospite di Verissimo (in onda sabato ore 16.30 su Canale 5) Melissa Satta torna a parlare della separazione con Kevin-Prince Boateng avvenuta ormai più di un anno fa. Una storia che l’ha fatta soffrire molto, lei, come suo figlio Maddox. «È un dolore che rimane per sempre - confessa a Silvia Toffanin non nascondendo nemmeno che - ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta». È stata lasciata e ha dovuto ricostruirsi una vita. Piano, piano. «È andata così ma oggi sono molto felice. L’importante è avere un obiettivo comune che nel nostro caso è Maddox e sta andando bene».

Da un calciatore ad un altro, al suo primo vero amore, Bobo Vieri. «All’inizio della mia carriera, a 19 anni, ho avuto una storia con Vieri che aveva molti più anni di me ed è stato un rapporto molto diverso da tutti gli altri, ma che mi ha formato. È stata una persona che mi è servita molto per la mia vita. Ho un bellissimo ricordo di quel tempo».

Il nuovo amore per Mattia Rivetti

Ora dopo tanto dolore sul suo viso è tornato il sorriso, la felicità. È tornato a battergli anche il cuore perché oggi Melissa Satta non è più sola. Al suo fianco un nuovo compagno, Mattia Rivetti, imprenditore nel settore dell’abbigliamento: «È una persona diversa da quelle frequentate in passato, è un ragazzo non famoso e molto riservato, che mi dà qualcosa di totalmente differente da quello che ho avuto fino adesso. Sono molto felice perché crescendo mi sono accorta di cercare altre cose…».

Felice, innamorata, pronta per un altro bambino. È questa la rivelazione a Verissimo di Melissa Satta: «Mio figlio ha quasi otto anni e non vorrei lasciarlo figlio unico. Con calma si fa tutto, vedremo, ma in futuro mi piacerebbe ricreare una famiglia. Un altro matrimonio non so se lo farei, non è la mia priorità, ma mai dire mai».