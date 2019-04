Melissa Satta e il compleanno del figlio Maddox: «Per me non era mai il momento giusto, ma ringrazio che sia arrivato»

Lunedì 15 Aprile 2019, 16:19 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2019 17:30

Una dedica social per Maddox in occasione del suo quinto compleanno per Melissa Satta. l'ex velina è rimasta single dopo la fine del suo matrimonio col calciatore Kevin Prince Boateng, papà del piccolo, che si è tra l’altro trasferito in Spagna per vestire la maglia del Barcellona mentre lei è rimasta a Milano dove lavora e vive col figlio.Melissa ha postato alcune foto e un video che la vedono insieme a Maddox, seguite da una tenera didascalia. la Satta parla delle sue paure prima dell'arrivo di Maddox e scrive anche a nome del suo ex: «15 aprile 2014....il giorno in cui sei arrivato tu. – ha fatto sapere sul social - Tu che hai stravolto la mia vita,hai portato una ventata di gioia amore e felicità. Sei un bambino bello felice e pieno di voglia di vivere...affronti la vita ogni giorno con grinta nonostante ogni tanto ci mette davanti a qualche difficoltà... Per me non era mai il momento giusto...ma ringrazio che questo momento sia arrivato! Buon compleanno Maddox❤️ #maddox5 🎂 #mylove #mylife #myeverything Mamma e papà ti ameranno sempre ❤️».