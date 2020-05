Melissa Satta e il ritorno con Kevin Boateng:«Momento di coppia difficile e ci siamo allontanati. Ora una seconda possibilità»

Ultimo aggiornamento: 18:27

Dopo il matrimonio e la nascita del loro primo figlio, Maddox,e il maritosi erano lasciati. Un addio temporaneo dato che ultimamente la coppia è tornata insieme e l’ex velina ha spiegato come sono riusciti a far tornare l’amore.Il segreto è stato quello di mettere da parte l’orgoglio, come ha spiegato la stessa Melissa: “Per ottenere e trattenere le cose belle bisogna lavorare tanto - ha fatto sapere in un’intervista a “Gente” - venirsi incontro, parlare, capirsi, mettere da parte l'orgoglio, sapendo anche fare, se serve, un passo indietro Ci vuole pazienza e voglia di rispettare chi hai accanto. Ma questo non l’ho imparato adesso, lo penso da un po': solo così si può trovare una strada comune e si può andare avanti guardando nella stessa direzione”.Mamma di Maddox, per ora non ha intenzione di allargare la famiglia: “Io ho due fratelli, so quanto è bello crescere insieme. E mi piacerebbe che la stessa sensazione la provasse Maddox. Non subito magari. Ora, vista l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, mi spaventerebbe un po’, ma prima o poi mi piacerebbe avere un altro figlio. Maschio o femmina, non saprei. Certo, se fosse bimba, le proporrei di fare la scuola calcio come ho fatto io”.