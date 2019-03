Wanda Nara, Melissa Satta la sfida: «Sei procuratrice e vuoi fare la showgirl?»

Domenica 17 Marzo 2019, 14:21 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2019 17:43

«Sei ladi tuo marito e vuoi fare anche la?». Il derby di questa sera tra Milan e Inter si avvicina e Melissa Satta , tifosa rossonera e ormai single dopo la fine dell'amore con Kevin Prince Boateng, ha parlato della situazione di Mauro Icardi con particolare riferimento a. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha chiarito la sua posizione: «Lui è fortissimo - dice - ma sta mettendo in difficoltà la squadra. Tutto questo parlare non fa mai bene. Mogli e calcio? Io parlavo di calcio anche prima di conoscere Kevin e non ho mai parlato per lui. E non mi piace chi lo fa».«Se poi sei la procuratrice di tuo marito - prosegue - è legittimo che parli, ma se vuoi fare anche la showgirl i misunderstanding sono quasi inevitabili. Per la cronaca, io torno a giocare. Rispolvero gli scarpini per un torneo di calcetto, c’è la squadra di Cristiana Capotondi e quella delle mogli dell’Inter». Infine un pronostico sul derby: «Milan favorito? Dopo la batosta con l’Eintracht Francoforte, direi di sì. Il derby è una partita speciale, ma noi ci arriviamo con la testa più rilassata, pur cambiando proprietà abbiamo ritrovato l’identità. Maldini e Leonardo sono eleganti, com’è sempre stato il Milan di Berlusconi. In quanto a Gattuso, era giusto dargli tempo».