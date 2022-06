Chiara Ferragni, Fedez, D'Amico e Rkomi al concerto di Mengoni, la foto di gruppo: «Giuro che mi sto divertendo»

Neanche il tempo di atterrare con l'aereo a Milano dalla Spagna, che Chiara Ferragni ha raggiunto il marito Fedez e gli amici (e colleghi giudici di XFactor del rapper) Dargen D'Amico e Rkomi, destinazione San Siro. L'occasione è il concerto di Marco Mengoni, che ha riunito nello stadio oltre 54mila persone e tanti spettatori vip. La foto della serata finisce direttamente nel feed di Fedez, e una tale reunion non può avere altra didascalia se non "Dream team".

La foto di gruppo, c'è da dire, non rende però troppa giustizia ai protagonisti. Probabilmente per la fretta con cui è stata scattata, restituisce a Fedez un'espressione strana, che qualcuno non manca di notare commentando con ironia: «Fedez : “Raga giuro che mi sto divertendo”».

Tra il pubblico di San Siro anche Ambra Angiolini, che al concerto ci è andata in compagnia della figlia Jolanda Renga e si è divertita ad immortalarla ballare e cantare sulle note di Marco Mangoni.