Mercedesz Henger e l’addio a Lucas Peracchi: «Sto cercando di affrontarla nel modo migliore»

E’ ufficiale l’addio fra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. Mercedesz Henger, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, è stata per molto tempo fidanzata con Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e donne” e poi la relazione è improvvisamente finita.

Mercedesz Henger e l'addio a Lucas Peracchi

Una separazione quella fra Mercedesz Henger e l’ex fidanzato Lucas Peracchi, molto sofferta: «Sto cercando di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati