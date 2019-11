Mercedesz Henger tutta nuda nella vasca da bagno: followers scatenati

Ultimo aggiornamento: 17:51

senza veli suDopo la lite con laper via delle presunte violenze del fidanzato, la showgirl italiana, ex naufraga sull', posta uno scatto hot sul suo profilo immersa nella sua vasca da bagno piena di schiuma, mentre copre il seno con le mani. Una sirena per il corpo sinuodo e per lo sguardo ammiccante. Sullo sfondo, il trionfo del colore rosa.La foto ha scatenato like e commenti pieni di complimenti. E qualcuno scrive: «Come vorrei essere lì con te, beato il tuo fidanzato». Proprioè stato al centro del litigio con la mamma Eva. Il personal trainer era stato accusato di aver picchiato la ragazza e di averla plagiata. Ne era scaturito un botta e risposta social finito anche in televisione.«Perché fai tutto questo, non è la verità», ha detto Mercedesz durante un faccia a faccia andato in onda a. I rapporti tra l'ex pornostar e il fidanzato della figlia continuano a non essere idilliaci, ma la coppia resta solida.