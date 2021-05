Messner, 77 anni, si sposa per la terza volta: la compagna Diane è di 35 più giovane

Che l'amore non abbia età lo dicono un po' tutti. Ma poi sono in pochi a crederci davvero. Di sicuro lo fa Reinhold Messner, 77 anni e storico alpinista, che si sposerà per la terza volta. A maggio il matrimonio con la compagna Diane Schumacher, 35 anni più giovane di lui. L'annuncio l'ha dato il re degli Ottomila al quotidiano di Bolzano "Tageszeitung": «È un evento che riguarda noi due e non il resto del mondo. Siamo molto felici, altrimenti non ci sposeremmo», ha detto al giornale. Le pubblicazioni sono state affisse al Comune di Castelbello-Ciardes.

I matrimoni - Messner è noto al grande pubblico per essere stato il primo alpinista al mondo ad aver scalato tutte le quattordici cime del pianeta che superano gli 8.000 metri sul livello del mare. Dal 1972 al 1977 è stato sposato con Uschi Demeter e nel 2009 - dopo 25 anni di convivenza e tre figli - scelse Sabine Stehle, dalla quale divorziò nel 2019.

Come già avvenne nel 2009 la cerimonia si svolgerà in gran segreto in ambito familiare. All'epoca l'alpinista beffò la stampa e anticipò il matrimonio. Stavolta il "sì" sembra quello giusto: sui social Messner è molto attivo e negli ultimi anni ha spesso pubblicato foto in compagnia di Diane. L'ultima a novembre, con una didascalia che dice tutto: «È sempre più bello quando siamo insieme».