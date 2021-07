Michela Giraud, botta e risposta con il Milan su Twitter: la gag tutta da ridere

Olivier Giroud è finalmente un giocatore del Milan. Il calciatore francese, ex Chelsea, ha infatti firmato il contratto con la società, ma non è l'unico, pare. Alla notizia che circolava nell'aria già il 9 luglio, anche la comica Michela Giraud, romana e romanista, ma che con il campione del mondo del 2018 condivide gran parte del cognome, ha voluto dire la sua: «Sono molto emozionata, al Milan darò il massimo», ha scritto su Twitter. E proprio nel giorno dell'ufficialità del suo 'quasi' omonimo, il club rossonero le ha risposto così: «In una parola, LOL», riferendosi al programma, campione di successi, andato in onda ad aprile su Amazon Prime e condotto da Fedez e Mara Maionchi in cui è stata una delle protagoniste indiscusse.

Sono molto emozionata, al Milan darò il massimo. — Michela Giraud (@MichelaGiraud) July 9, 2021