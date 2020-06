Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani si separano, l’accordo è raggiunto. E spunta il facoltoso imprenditore romano…

Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani si sono lasciati. Improvvisamente la coppia ha dato l’annuncio congiunto dell’addio dai rispettivi account social, mettendo fine a un matrimonio celebrato nel luglio del 2012 da cui sono nate le figlie Aurora e Diamante. Ora la separazione è stata perfezionata e per Michela si parla della vicinanza a un facoltoso imprenditore romano, il cui nome rimane ancora misterioso.



Secondo gli accordi infatti l’ex calciatore terrebbe l’antica villa in cui vivevano, mentre l’attrice si è trasferita in un’altra casa lasciando il nido d'amore. L’alloggio sembra sia a Roma, non una casualità perché come fa sapere “Chi” nelle “Chicche di gossip”, nel cuore di Michela ci sarebbe un imprenditore capitolino: «Accordi di separazione – fa sapere la rivista diretta da Alfonso Signorini - quasi conclusi tra Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani».

Il calciatore mantiene la dimora di famiglia, un'antica villa, Michela trasloca e lascia il tetto coniugale .... Ma il suo cuore, ormai, batte già per un altro, un facoltoso imprenditore romano. Chissà se Aquilani sa chi è il nuovo principe azzurro della sua ex moglie...”.

