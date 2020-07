Michela Quattrociocche e il fidanzato Giovanni Naldi, luna di miele a Mykonos dopo l’addio ad Alberto Aquilani

Michela Quattrociocche assieme a Giovanni Naldi, il suo nuovo fidanzato. Michela Quattrociocche solo qualche tempo fa, a maggio, ha dato la notizia assieme al suo ex Alberto Aquilani della fine del loro amore alla vigilia dell'ottavo anniversario di matrimonio.





Nella vita dell’attrice, lanciata dal film di Moccia “Scusa ma ti chiamo amore”, c’è un nuovo amore con cui, come mostrano le foto pubblicate da “Diva e donna”, ha trascorso una romantica “luna di miele” sotto al sole di Mykonos. In un lussuoso albergo scavato nella roccia, i due hanno mostrato agli obbiettivi dei paparazzi appostati tutta la loro passione, che sarebbe nata nella palestra del famoso Parco dei Principi Grand Hotel & SPA a Roma.

Giovanni Naldi infatti, come spiega la rivista, è il rampollo di una famiglia di albergatori di lusso che, oltre alla struttura nella Capitale, possiede altri hotel sia a Lugano che a Parigi. Un nuova love story per la Quattrociocche che però rimane ancora “non ufficiale”: lei infatti non ne ha mai parlato e anche sul suo seguitissimo account Instagram non c’è traccia fotografica dell’appena nata relazione.

Michela ha due figlie, Aurora e Diamante, nate dal passato matrimonio con l'ex calciatore Alberto Aquilani.



Ultimo aggiornamento: 16:14

