Michele Morrone, chi è il misterioso attore paparazzato con Belen Rodriguez?

Nato a Vizzolo Predabissi nel 1990, Michele Morrone è ormai da qualche anno volto del cinema e della moda italiana. Salito alla ribalta nel 2011 grazie alla sua partecipazione nella miniserie Come un Delfino 2, l'attore in breve tempo si è affermato attraverso piccoli ruoli secondari in serie di produzione Rai e Mediaset come Che Dio ci Aiuti, Squadra Antimafia e Provaci ancora Prof.

APPROFONDIMENTI PERSONE Belen Rodriguez, con Antonino Spinalbese è veramente finita:... LA SORPRESA Belen Rodriguez mano nella mano con Michele Morrone SPETTACOLI Belen Rodriguez e Michele Morrone mano nella mano: sarà amore...

Il vero successo arriva nel 2016 grazie alla sua partecipazione al talent show ammiraglio di Rai 1 Ballando con le Stelle. Il picco di popolairità raggiunto attraverso il programma gli da modo di conquistare il suo primo ruolo da protagonista nella miniserie Sirene andata in onda su Rai 1 nel 2017. Tra il 2018 e il 2019 partecipa a due episodi della serie tv I Medici, prende parte al serial Il Processo ed è protagonista di Bar Giuseppe, film di Giulio Base che ripercorre la natività cristiana in chiave moderna.

Il successo internazionale arriva nel 2020 grazie al film erotico 365 giorni prodotto da Netflix che registra record di visualizzazioni in pochissimi giorni. Di produzione polacca, la pellicola racconta la storia di una giovane donna che viene rapita da Massimo (Morrone), affiliato ad una potente famiglia mafiosa. L'uomo le darà 365 giorni per innamorarsi di lui. Il film, all'epoca dell'uscita, fu molto criticato per le tematiche trattate (manipolazione psicologica, rapimento) e per il mondo in cui «rendeva positivo» un modello di uomo che bisognerebbe normalmente condannare. Morrone ha firmato un contratto triennale con la casa di produzione per la realizzazione di altri due film. Inoltre ha collaborato alla colonna sonora che ha registrato un record di visualizzazioni su Youtube.

Ne 2020 Michele Morrone esordisce nel mondo della moda. Dopo aver calcato passerelle di tutto il mondo per diversi anni, fonda la sua casa di moda AurumRoma in collaborazione con la stilista Chiara Pollano. L'attore ha sposato nel 2014 la stilista libanese Rouba Saadeh, con cui ha 2 figli. La coppia si separa nel 2018. Morrone è stato paparazzato qualche mese fa in un locale di Milano con Belen Rodriguez. La showgirl, dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese ha deciso di «scegliere la felicità» puntando ad altro. Che sia nato qualcosa tra i due?