Michelle Hunziker, l'anello di diamanti nascosto all'improvviso nelle stories: ecco il motivo

Colpi di scena in Sardegna. Michelle Hunziker, che ormai pare essersi trasferita nell'isola per le vacanze, in compagnia delle figlie Sole, 9 anni e Celeste, 7 anni, avute dall'ex marito, Tomaso Trussardi, si sta godendo la serenità con il nuovo amore sardo, Giovanni Angiolini. Tra i due sembra procedere a gonfie vele, tanto che le presentazioni in famiglia sono già avvenute con successo. Michelle è stata raggiunta anche da Aurora, 27 anni, primogenita avuta da Eros Ramazzotti, sarà arrivato anche per lei il momento di conoscere il nuovo compagno della madre, a meno che non ci sia già stato un primo incontro in segreto.

Ma cosa ha fatto scatenare il web? La conduttrice, nelle sue storie Instagram, si mostra affettuosa mentre coccola sul letto il nuovo membro della famiglia, la cucciola di chihuahua, Lilly Junior. Una dolce immagine, ma un dettaglio non sfugge agli occhi più attenti dei fan. E' il rubino contornato da diamanti che porta al dito. Quando Michelle si rende conto che il suo anello era in primo piano nel video decide di nasconderlo, girandolo. Un gesto che ha scatenato il web con mille domande. Di chi è quell'anello? È un regalo di Giovanni Angiolini? Perchè lo ha nascosto?

Chi ha regalato l'anello a Michelle Hunziker?

Tutti hanno pensato si trattasse di un dono del nuovo amore, entrato da pochi mesi a far parte della vita di Michelle Hunziker. Ecco il colpo di scena che spiazza chiunque. La gemma preziosa è un vecchio regalo di Tomaso Trussardi, a cui evidentemente la bella conduttrice non vuole rinunciare. Infatti nelle foto del 2020 lo mostra con grande orgoglio, in compagnia proprio del suo, ormai, ex marito. In un'intervista aveva appunto rivelato che l'anello era un regalo dell'imprenditore. Perchè rimetterlo al dito se Michelle sta vivendo una nuova relazione con Giovanni Angiolini? Tra l'altro il rubino è stato indossato proprio nell'anulare sinistro, dove da tradizione viene posto l'anello di fidanzamento. Ora si spiega il motivo del gesto di girarlo per nasconderlo. Cosa ci vorrà dire Michelle? Ma, soprattutto, come avrà reagito Angiolini nel vedere al dito della sua compagna un regalo del'ex marito?