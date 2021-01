Michelle Hunziker, colazione da mamma Ineke. Poi la scoperta choc: «Ma cos'è?»

Michelle Hunziker, colazione da mamma Ineke. Poi la scoperta incredibile: «Ma cos'è?». La conduttrice svizzera ha condiviso una serie di stories su Instagram per raccontare ai suoi follower la scoperta inaspettata avvenuta oggi.

APPROFONDIMENTI SU RAI1 Vita in Diretta, il gesto choc dell'inviata durante il... GOSSIP Michelle Hunziker, fisico da urlo alle Maldive. «Ventisei anni... SORPRESA Michelle Hunziker e i denti: il segreto rivelato solo ora. Ecco cosa...

Nel filmato, Michelle Hunziker spiega di aver fatto un'indagine sui suoi antenati e di aver scoperto un dettaglio molto particolare. «Oggi sono andata a prendere un caffè da mia madre - spiega - per parlare delle nostre origini. Ho scoperto che il nostro ceppo degli Hunziker risale al 1300. Erano degli allevatori di cani, ecco spiegata la mia passione per questi animali».

Poi Michelle mostra quello che ha trovato: «Ecco il nostro stemma di famiglia. Ma cosa c'è sopra? Un cane che canta! Perché Hunziker significa proprio questo. Non ci credo, è davvero incredibile». Poi conclude ironica: «Adesso me la tiro un po' con il mio stemma, farò un timbro per le lettere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA