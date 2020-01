Michelle Hunziker spegne 43 candeline, compleanno in montagna con Tomaso Trussardi fra le rose

Un compleanno in famiglia per Michelle Hunziker. La conduttrice ha deciso di trascorrere il suo quarantatreesimo compleanno e spegnere le candeline assieme ai suoi cari, con Tomaso, le figlie Sole e Celeste, i suoi inseparabili barboncini e alcuni amici.

Michelle ha scelto di partire per la montagna ed ha alloggiato in un lussuoso rifugio, dove non sono mancate le sorprese da parte del marito. Al risveglio infatti, come dimostrano gli scatti pubblicati dalla showgirl su Instagram, la Hunziker ha trovato sul tavolo del suo chalet un enorme mazzo di rose, che l’ha spinta a “saltare” fra le braccia di Tomaso per baciarlo appassionatamente.

Fra le altre foto del post, numerose immagini dei momenti felice della vacanza – festa, mentre si divertono con gli amici, le figlie e gli immancabili amici a quattro zampe. Naturalmente al post sono seguiti diversi messaggi di augurio da parte degli amici vip, come JAx, Cristina Parodi, Antonella clerici e Filippa Lagerback.

