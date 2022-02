Michelle Hunziker torna con Eros Ramazzotti (in tv). «Trussardi? Quando chiudo la porta di casa il dolore rimane»

Domani, mercoledì 16 febbraio, debutterà su Canale 5 con il suo primo one woman show in due puntate "Michelle Impossible". E di cose impossibili Michelle Hunziker nella vita ne ha fatte: presentatrice, attrice, cantante, ballerina. Tre figlie, due matrimoni alle spalle: l'ultimo con Tomaso Trussardi finito qualche settimana fa. «Tutte le separazioni sono dolorose, fanno malissimo, sono difficili da superare perché ti senti fallita - confessa Michelle in un'intervista al Corriere della Sera - Mi ritengo fortunata perché in un momento difficile come questo ho qualcosa su cui concentrarmi e che mi distrae, poi certo quando chiudo la porta di casa la sera il dolore rimane». Crede ancora nell’amore? «Sì, di brutto».

Con Eros di nuovo insieme in tv

E riguardo al suo programma spiega: «Cerco di portare me stessa su questo palco, come se invitassi gli spettatori a casa mia: vi racconto le storie, divertenti ed emozionanti, che mi sono successe. Abbiamo tutti una vita da raccontare, la mia è questa, è particolare, ho avuto a che fare con tanta gente super in questi anni. Questo deve emergere, la mia autenticità, le sfumature inedite dei personaggi che ho incontrato». Tanti ospiti, da Ilary Blasi a Maria De Filippi, da J-Ax a Ambra. «Ho voluto tutti i miei amici, persone a cui voglio bene». Tra queste anche il suo ex marito Eros Ramazzotti. «Eros era la tra le Michelle Impossible e invece... Sono vent’anni che non siamo sullo stesso palco in Italia».