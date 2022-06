Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti insieme nel nuovo video, Tomaso Trussardi furioso: «La miglior musica è il silenzio»

Tomaso Trussardi ha finalmente rotto il silenzio. A mesi dalla rottura con Michelle Hunziker, ecco arrivare su Instagram una frecciatina all'ex compagna che sembra godersi a pieno l'estate tra le braccia di Giovanni Angiolini. Per mesi su Instagram ha condiviso solo foto della sua grande passione, le auto, del cane Odino e ogni tanto delle due figlie avute con Michelle. Ma adesso Tomaso non ce la fa più e si sfoga sui social.

Aurora Ramazzotti: «Io raccomandata? Ho perso lavori proprio perché sono figlia di Eros e Michelle Hunziker»

A pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo singolo di Eros Ramazzotti, con annesso videoclip dove Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti sono le protagoniste, qualcosa è cambiato. Sul Corriere della Sera è apparsa una lunga intervista ad Aurora Ramazzotti, in cui l'influencer ha indirettamente parlato anche di Trussardi affermando che i suoi genitori, dopo anni lontani, sono tornati amici.

Trussardi ha quindi deciso di condividere su Instagram una storia enigmatica che però sembra essere un messaggio indirizzato all'ex moglie e al suo ex marito. Ad aiutarlo nell'esprimere cosa prova la canzone Miserere di Zucchero in duetto con Luciano Pavarotti: «A volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo», una semplice frase che però può aprire a un mondo di significati. Un messaggio diretto solo a Eros? Solo per Michelle? Per entrambi?

Purtroppo l'imprenditore non ha aggiunto maggiori informazioni ma come si suol dire a buon intenditore poche parole e sicuramente chi doveva capire ha recepito il messaggio. Un messaggio che sicuramente è stato recepito, ma che poco sembra interessare a Michelle Hunziker che è tornata tra le braccia del suo nuovo fidanzato, Giovanni Angiolini, in Sardegna per un'estate all'insegna del relax e delle coccole.