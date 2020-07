Michelle Hunziker, fitness e solidarietà: sul palco per combattere la violenza sulle donne

Dall'Ironman all'Iron... Ciapèt. Il Comune di Cervia-Milano Marittima si appresta ad accogliere venerdì 10 luglio all'Adriatic Golf Clubraccl Cervia la prima edizione 'livè dell'evento che ha tenuto (e mantenuto in forma) migliaia di persone su Youtube durante il lockdown: 'L'Iron Ciapèt' di Michelle Hunziker. Una iniziativa che va oltre lo sport e che riguarda la lotta agli abusi e alle violenze sulle donne, intrapresa nel 2007 dalla presentatrice e dall'avvocato Giulia Bongiorno con l'associazione 'Doppia Difesà. L'appuntamento è alle 18 per una sessione dal vivo di esercizi alternati cardio e di stimolazione muscolare, con Michelle e i suoi due personal trainer, che a ritmo del dj set di Teo Mandrelli, promettono divertimento e molte calorie bruciate, raccogliendo fondi per 'Doppia Difesà. Sono attese anche Giulia Bongiorno e la stilista Elisabetta Franchi, che ha sposato la finalità benefica dell'evento. «Ho iniziato a condividere la mia esperienza personale con la gente - ha sottolineato Michelle Hunziker - e non solo ha funzionato, ma è diventato prima un appuntamento fisso su YouTube e poi un vero e proprio 'servizio pubblicò gratuito. Portare il popolo Iron nella patria del wellness, la Romagna, allenandoli dal vivo sul palco e divertendoci è sicuramente solo l'inizio di un bellissimo cammino». Tra i promotori dell'iniziativa c'è Apt Servizi Emilia-Romagna.

Ultimo aggiornamento: 17:38

