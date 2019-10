Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, le foto mai viste pubblicate su Instagram

Venerdì 4 Ottobre 2019, 16:47 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2019 17:47

Un momento amarcord social per Michelle Hunziker. La conduttrice, sfogliando l’album dei ricordi, ha trovato un suo scatto da giovane, all’età diciotto anni e una con la prima figlia Aurora Ramazzotti, allora tredicenne, e li poi ha condivisi dal suo account Instagram,La prima foto vede appunto una giovane Michelle e lo scatto è accompagnato da una didascalia in cui spiega che era appena passata per le mani di un’estetista “assassina”: «Buongiorno!!! – ha scritto dal suo account - Ecco il tipico “troncietto” da post adolescente che ci crede un casino!🤣 qui avevo 18 anni, un po’ bruciacchiata dal sole ed erano gli anni novanta! Reduce dall’opera di un estetista “assassina” la quale ha pensato bene di togliermi tutte le sopracciglia!!!! Bacio grande a tutti voi e buona giornata!!!❤️❤️❤️ #throwback».Il tema sopracciglia torna anche nella condivisione della foto con Aurora: «E poi ho trovato anche questaaaaaaaa! Tenera Auri a 13 anni....notare le sopracciglia di Auri 😅 erano come le mie prima che l’estetista “assassina” me le strappasse negli anni novanta...( poi non mi sono mai più ricresciute) 😱😱😱🤣🤣🤣 cucciola mia ...ormai sei una Donna...❤️❤️❤️ #motherdaughter #love #family #goodvibes».Entrambi i post hanno fatto il pieno di like e sono molti i commenti, di complimenti e divertiti, dei follower della Hunziker. Nella lista alcuni colleghi vip come Nina Zilli e Jimmy Ghione.