Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, è amore: le nuove foto. E Aurora Ramazzotti replica a Tommaso Trussardi

Tutto è partito dal settimanale tedesco Bunte, ma ora le conferme arrivano anche dall'Italia. Torna sul gossip Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini il settimale Gente con una carrellata di immagini e dettagli in cui i rumors si fanno da parte in favore della certezza. Tra Michelle e Giovanni c'è una liason. Le prima foto dalla Germania mostrava solo un bacio (con mascherina) tra la conduttrice e l'ortopedico ex concorrente del Gf ma ora il quadro si definisce. Il settimanale di Rosella rasulo ha descritto minuziosamente il weekend che i due hanno passato insieme ad Alghero di recente.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, confermata la liason

L'ex moglie di Tomaso Trussardi dopo aver terminato il suo impegno televisivo con Michelle Impossible è volata alle Maldive con le figlie avute dall'imprenditore di moda. Ma al rientro per Michelle il viaggio non è terminato a Milano bensì in Sardegna e precisamente ad Alghero dove ad attenderla in aereoporto c'era Angiolini, originario di Sassari.

Il weekend d'amore

Saliti in macchina la 41enne e il dottore si sono diretti nel centro storico della città, dove Giovanni ha fatto da Cicerone, con cura e attenzioni, alla conduttrice. Qui una tappa anche alla cantina Selle&Mosca e poi i due sono andati nel rifugio «una casa gialla», così si legge.

Da quando è nata la storia?

Si è provato a indagare su quando sia nata la liason tra Michelle e Giovanni ma le risposte sono contrastanti: c'è chi vocifera che i due si frequentassero già prima della fine del matrimonio della Hunziker con Trussardi e chi invece sostiene che i due si siano conosciuti dopo. Non ci sono attualmente conferme nè smentite da parte di Michelle e Giovanni, ma se vale la regola del silenzio assenso, diciamo che stavolta il gossip ha fatto centro, e pare proprio Michelle sia pronta a voltare pagina.

La separazione tra Michelle e Tomaso

Una doccia gelata a cui i fan non erano preparati quella dell'annuncio della fine del matrimonio tra Michelle e Tomaso. Non solo un terremoto per i fan ma anche in famiglia la scossa si è sentita. Non soltanto per Sole e Celeste, figlie della coppia, ma anche per Aurora Ramazzotti, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con il marito di sua madre il momento non è stato facile.

I rapporti tra Aurora e Tomaso

Rapporto che avrebbe subito una battuta d'arresto secondo l'imprenditore, a seguito della separazione: «I nostri rapporti si sono un po’ rarefatti», dichiarava un po' di tempo fa Tomaso dispiaciuto.

Ma per Aurora Ramazzotti nessun gelo tra lei e il padre delle sorelle. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle ospite a Belve vuole chiarire tutto: «Non sento il nostro rapporto compromesso, è il papà delle mie sorelle, gli ha sempre voluto molto bene quindi sicuramente le cose si sistemeranno». Sembra così che l'influencer voglia un po' rasserenare Trussardi.

Eros e Michelle, cosa ne pensa la figlia

E se il gossip non si ferma figuriamoci gli inguaribili romantici che hanno sempre spearato potesse riscoccare la fiamma tra Eros e Michelle. I due si sono fatti vedere insieme a Michelle Impossible e il bacio che si sono scambiati ha fatto sognare i telespettatori. tutti ci hanno sperato, tutti tranne Aurora. «Non ho mai fatto il tifo, non riesco a immaginarmeli insieme, per come me li ricordo sono due persone incompatibili»

Aurora preferisce il nuovo rapporto da amici tra i genitori. Non ha ricordi positivi la ragazza della sua infanzia. Nessun riferimento però di Aurora alla nuova (presunta) fiamma della mamma.