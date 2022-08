Michelle Hunziker è una donna che vive la sua vita a tutta velocità, anche i sentimenti. Finito il suo matrimonio con Tomaso Trussardi la conduttrice si è vista al fianco di Giovanni Angiolini. Fughe a Parigi, Milano e poi le vacanze in Sardegna, regione del chirurgo. Le tappe del tour in love sono state riportate dai paparazzi che hanno scattato tutti i momenti romantici e hot della coppia. Foto che probabilmente non sono state gradite dalla Hunziker che avendo tre figlie ed essendosi appena separata dall'ex marito avrebbe probabilmente voluto un po' di privacy per conoscere meglio l'ex gieffino prima di essere messa in prima pagina di tutti i giornali.

Ma il gossip non concede tempo e le tappe probabilmente sono state bruciate troppo in fretta. così pare che la fiamma della passione tra i due si sia già spenta. Come riporta Chi, certe fonti vicine alla showgirl confermano che la liason sia già chiusa. «Certe conoscenze come nascono finiscono, non c'è nessun motivo particolare». Quindi secondo i ben informati la storia sarebbe giunta al capolinea senza accuse ma solo con la consapevolezza che sia giunta al capolinea. Nessuna conferma nè smentita da parte della showgirl.

Lei ora è con Eros

Ma la ritrovata amicizia con il primo marito Eros Ramazzotti alza i dubbi sulla motivazione reale. Dopo una brusca separazione nel 2002, di cui i motivi non si sanno e «non si sapranno mai» come aveva detto lei stessa, ora i due ex «sono piu' complici che mai», come riporta Chi. Da giorni la presentatrice è in Franciacorta in un resort proprio vicino a Eros il papà di Aurora Ramazzotti. Hanno interessi comuni come lo sport e sono tornati a essere amici. E c'è ora chi spera in un ritorno di fiamma tra Eros e Michelle, che quel bacio in diretta a Michelle Impossible sia stato di buon auspicio...