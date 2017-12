Michelle Hunziker e la sorpresa di Natale per Aurora: «Mamma ho già l'ansia...». Il video su Instagram è esilarante

Lunedì 25 Dicembre 2017, 12:24 - Ultimo aggiornamento: 25-12-2017 12:47

MILANO Una delle coppie più comiche del web torna a far sorridere i fan. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in un nuovo video comico tutto da ridere. Dedicato, neanche a dirlo, al Natale.In realtà, questa volta si tratta di una gag che si dipana in due filmati. Nel primo mamma Michelle e Aurora si trovano in macchina. La conduttrice di Striscia la Notizia è eccitata, sta preparando una sorpresa per la figlia. Che non mostra lo stesso entusiasmo della mamma vip.E tra gag e risate si arriva al secondo video. Ecco la sorpresa della conduttrice svizzera: un medley di canzoni natalizie da cantare con la figlia Aurora per augurare buon Natale a tutti i fan. E il risultato lo facciamo giudicare a voi.LEGGI ANCHE ----> Sanremo, Michelle Hunziker al Festival. "Raggiunto l'accordo con la Rai. Ecco il cachet" Intanto i follower hanno apprezzato con oltre 1,3milioni di visualizzazioni. Auguri!