Michelle Hunziker lancia il mercatino per le famiglie in emergenza covid. Ma gli hater si scatenano: «Che fine hanno fatto?»

Michelle Hunziker, il mercatino solidale per le famiglie in emergenza covid. Ma gli hater si scatenano: «Che fine hanno fatto?». La conduttrice svizzera ha organizzato un mercatino con i vestiti e oggetti di casa Trussardi-Hunziker per sostenere due progetti benefici, da un lato un "Fondo famiglia in emergenza covid" presso la Caritas Diocesa di Bergamo e dall'altro la sua Fondazione Doppia Difesa, a tutela delle vittime di violenza domestica.

Il mercatino solidale si svolge oggi e domani a Bergamo Alta, nel teatro di Sant'Andrea. Michelle Hunziker ha lanciato l'iniziativa con un video su Instagram, in cui compare insieme a Odino, il piccolo levriero entrato da poco in famiglia. Ma nonostante la lodevole iniziativa, tra i commenti di plauso spunta qualche hater che l'attacca proprio sul cagnolino.

«Come mai adesso ti mostri in pubblico solo con Odino? Che fine hanno fatto i due barboncini?», chiedono. E ancora: «Ora esiste solo Odino, non è giusto per gli altri cagnolini. Tirali fuori». Come reagirà Michelle Hunziker? Risponderà agli hater o lascerà cadere la polemica vista l'importanza dell'iniziativa? Staremo a vedere.

