Michelle Hunziker con Sole, davanti al dipinto di Maria Maddalena la figlia nota una somiglianza incredibile

Una giornata all'insegna della cultura, ma anche delle risate e della spensieratezza, per Michelle Hunziker. La conduttrice e showgirl, infatti, ha passato qualche ora al museo insieme a Sole, la più grande delle due figlie avute da Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker, Sole e Maria Maddalena

Come testimoniato da due storie pubblicate su Instagram da Michelle Hunziker, l'attenzione di Sole, che a ottobre compirà nove anni, si è focalizzata su un dipinto che raffigura Maria Maddalena. La piccola, infatti, ha iniziato a soffermarsi sul volto nel dipinto, scoprendo una certa somiglianza tra Maria Maddalena e la cantante statunitense Billie Eilish.

«The new generation...» - scrive una Michelle Hunziker piuttosto divertita nelle due storie di Instagram - «Billie Eilish??». Un po' di risate e spensieratezza in famiglia non fanno mai male, specialmente dopo gli ultimi mesi tormentati che hanno fatto seguito alla separazione tra la conduttrice e il padre delle sue due figlie più piccole.