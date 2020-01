Michelle Hunziker compie 43 anni, il marito Tomaso Trussardi non bada a spese per il regalo

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha festeggiato il compleanno in famiglia e in una baita da sogno. La conduttrice di origini svizzere ha compiuto 43 anni enon ha badato a spese durante il soggiornoa Sauris riempiendo letteralmente la moglie con una cascata di rose. Per il compleanno il 24 gennaio si è ritrovata ad alta quota e ha pubblicato suuna foto in braccio al marito. Tanti sorrisi nelle foto e nelle stories e poche parole: «Sono le 9.30 e siamo già tutti belli carichiiiiiiii! Evviva gli amici!»Un weekend a contatto con la natura e con le sue amate montagne. La baita, infatti, è a 2000 metri d’altezza e a favorire la convivialità c'è un piatto tipico come la polenta. La festa è iniziata giovedì sera e ieri sveglia all'alba per non perdere neanche un minuto di luce.In tanti hanno fatto gli auguri a Michelle Hunziker per il suo compleanno. J-Ax, collega in All Together Now ha scritto sui social «Auguri Boss». Hanno fatto sentire la loro vicinanza anche. La figlia Aurora Ramazzotti ha commosso i followers con il suoi auguri e si è fatta perdonare l'assenza in baita. La giovane non è riuscita a raggiungere la famiglia ad alta quota per impegni professionali.