Michelle Hunziker di nuovo single, la storia con Giovanni Angiolini è già finita? Ecco cosa ha detto

L'estate volge al termine e anche la storia d'amore di Michelle Hunziker con Giovanni Angiolini sembra arrivata al capolinea. Il bel chirurgo ortopedico sardo, che a inizio anno aveva consolato la conduttrice dopo l'annuncio di separazione dal marito Tomaso Trussardi, non è riuscito a fare breccia nel suo cuore.

E dire che nelle scorse settimane la coppia era stata più volte sorpresa in atteggiamenti intimi al mare, tra baci infuocati, risate con gli amici e serate a ballare.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, baci appassionati e cena romantica

Michelle Hunziker, la storia con Giovanni Angiolini è già finita

A dare la ferale notizia è il settimanale Chi che nel numero di oggi è riuscito a ottenere una dichiarazione dalla stessa Hunziker: «Certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare» ha dichiarato la madre di Aurora Ramazzotti, che per il momento ha preferito non fornire ulteriori dettagli. Nessuna accusa, nessuna recriminazione, solo la consapevolezza che la loro storia non è riuscita a superare nemmeno la fine dell'estate.