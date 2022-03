Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme: i social «incastrano» i due ex

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme. I due hanno trascorso un weekend insieme alle loro bimbe Sole e Celeste tra il rombo dei motori e un pizzico di nostalgia. È la prima volta che si sono fatti vedere in coppia da quando hanno annunciato la loro separazione. I due hanno partecipato a un evento dedicato alle auto di lusso, organizzato dall’imprenditore. Presente anche la primogenita di Michelle, Aurora Ramazzotti, il suo fidanzato Goffredo Cerza e i genitori di lui.

Michelle ha sponsorizzato l’evento sui propri social. Non solo filmando i bolidi ma anche l’imprenditore che ha rivolto il pollice alzato verso la sua ex con simpatia. Aurora e Goffredo si sono divertiti sui go-kart e la Hunziker ha scherzato con i genitori del suo genero. Insomma una perfetta famiglia allargata.

Michelle e Tomaso non si sono sottratti nemmeno alle foto di gruppo, uno abbracciato all’altra come ai vecchi tempi. Michelle Hunziker sorridente e felice si è messa in posa con le sue tre figlie. Anche Tomaso Trussardi è apparso soddisfatto e orgoglioso della sua famiglia.

Un weekend in famiglia allegro e sereno che chissà se farà venire ai due un po' di nostalgia...