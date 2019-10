Mila Suarez: «Alex Belli mi costrinse a rifarmi seno e naso, oggi voglio tornare come ero prima»

Domenica 20 Ottobre 2019, 12:17 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2019 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diversi rittocchini fatti tutti per amore. Mila Suarez, la modella marocchina ex di Alex Belli, è tornata a parlare degli interventi a cui si sarebbe sottoposta per compiacere quello che allora era il suo compagno Alex Belli. Mila ne parla al settimanale Di Più dopo aver raccontato alcuni particolari già durante la sua partecipazione a Il Grande Fratello.Mila aveva già confessato sia di aver fatto ricorso alla chirurgia plastica, sia che i rapporti con Alex non fossero idilliaci. Al settimanale ha invece dichiarato di essersi sentita quasi costretta dal suo compagno a sottoporsi agli interventi: «Lui reputava che avessi un décolleté troppo piccolo ma a me piaceva così. E anche il mio naso, secondo me, andava bene», invece, pur piacendosi, si è sottoposta a un intervento al naso e a una mastoplastica additiva.Subito dopo aver fatto gli interventi si è accorta che Alex la tradica con Delia: «Sono davvero pentita di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Sto per vedere un chirurgo per intervenire nuovamente sul naso. Da quando l’ho rifatto, non respiro più bene e sto male. Sono stata una stupida». Belli aveva già risposto andando nella casa del Gf a queste polemiche, affermando di non aver tradito Mila e che gli interventi erano una volontà di lei, non certo sua.