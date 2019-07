Domenica 14 Luglio 2019, 20:34 - Ultimo aggiornamento: 14-07-2019 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è senza filtri nell'intervista rilasciata a "Elle". L'artista continua a lasciare tutti a bocca aperta con le sue dichiarazioni bomba. Ha confidato di essere ancora attratta dalle donne, nonostante si sia sposata recentemente con l'attoreLa 'bad girl', inoltre, ha confessato di aver lasciato il ruolo di, la serieche le ha dato la fama, subito dopo aver perso laPrima di scoprire ilera l'idolo delle ragazzine. «Nel minuto in cui ho perso la verginità ho pensato che non avrei più potuto farlo», ha dichiarato. «Era strano e ridicolo, mi sentivo cresciuta per quel personaggio. Una volta andai nel backstage di Disneyland e Peter Pan stava fumando una sigaretta. Pensai: 'Sono io, questo è il genere di sogni che sto spezzando'. E' così che si sono sentite le persone quando è uscito il video in cui fumavo il bong. Ma io non sono una mascotte Disney, sono una persona». A 18 anni quel ruolo cominciava a starle stretto e così ha deciso di voltare pagina.Sul rapporto con il marito precisa: «Amo, ma sono ancora attratta dalle donne. Il mio matrimonio è unico e non permetto alla gente di entrarci, perché è complesso eHo un relazione eterosessuale ma sono ancora molto attratta dalle donne». La Cyrus, inoltre, non sembra intenzionata ad allargare la famiglia: «Se non vuoi avere bambini, le persone sono dispiaciute per te. Pensano che tu sia una str*** senza cuore, incapace di amare. Perché pensiamo che l'amore sia mettere noi in secondo piano e la persona che ami al primo? Se ami te stesso allora ti metti al primo posto».