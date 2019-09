Milly Carlucci, domanda indiscreta a Miss Italia: «Tuo marito ti ha tradito?». La risposta spiazza tutti

Sabato 7 Settembre 2019, 13:33 - Ultimo aggiornamento: 07-09-2019 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la domanda choc della miss a: «Tuo marito ti ha mai tradito?». La risposta spiazza tutti. Ieri sera è stata eletta Miss Italia 2019. Si tratta della bergamasca. Ma durante la serata c'è stato un momento di forte imbarazzo, nel corso dell'intervista da parte delle miss in gara a Milly Carlucci.Dopo le prime sfilate delle concorrenti, alcune miss hanno avuto l'opportunità di intervistare la conduttrice di Rai1. Ma alcune domande l'avrebbero messa in forte imbarazzo. Se una miss le ha chiesto se avesse mai ricevuto «molestie sessuali sul lavoro» e Milly ha risposto di no «forse perché mi vedono molto severa», un'altra le ha posto la fatidica domanda sui tradimenti: «Suo marito l'ha mai tradita?». Gelo in studio. Milly Carlucci, incredula, ha replicato ironica: «Lui a me? No, lo uccido».Il momento di imbarazzo non è passato inosservato su Twitter. «Adesso capisco perché finora non avevano mai fatto parlare le miss», scrive ironico un utente. E ancora: «Ma puoi chiedere a Milly Carlucci se ha le corna?». Tra gli utenti, c'è anche chi ha criticato la risposta della conduttrice: «'Lo uccido?' Se lo avesse detto un uomo apriti cielo». E ancora: «Sono stata tradita tante volte e non l'ho mai pensato». Al momento la conduttrice non avrebbe replicato, ma la domanda imbarazzante della miss ha spiazzato davvero tutti.