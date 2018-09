Miriam Leone, seno fuori in spiaggia e baci hot: ma non tutto è come sembra

Mercoledì 26 Settembre 2018, 18:59 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A pochi giorni dall’elezione della nuova Miss Italia, Carlotta Maggiorana, non ci si può dimenticare di lei, una delle più belle Miss Italia del passato: parliamo della rossa Miriam Leone, ormai attrice affermata e sex symbol, che sta girando la nuova serie 1994 (sequel di 1992 e 1993).Il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto del set della fiction che andrà in onda tra qualche mese su Sky Atlantic: nelle foto si vede Miriam (che interpreta Veronica Castello) con Guido Caprino (Pietro Bosco). Inizialmente c’è la passione, poi sfocia in violenza, e la bella Miriam finisce in lacrime.Nella trama delle prime due stagioni, Veronica e Pietro avevano avuto una relazione, finita male. A giudicare da queste foto, potrebbe esserci qualcosa di vicino ad un ritorno di fiamma, sebbene non certo con un lieto fine.