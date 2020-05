Miriam Leone, la verità sul matrimonio: «Non vedo ancora l'anello...»

Ultimo aggiornamento: 14:32

e la mezza smentita sulin arrivo a breve. L'attrice ed ex Miss Italia (vincitrice nel 2008), infatti, era finita al centro delle cronache di gossip per una clamorosa rivelazione: sarebbe tutto pronto per celebrare, nei prossimi mesi, le nozze con il suo fidanzato, il musicista A rivelare le nozze imminenti di Miriam Leone era stato Chi , il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Su Instagram Stories, tuttavia, l'attrice siciliana ha smentito di essere pronta a dire il fatidico sì in un prossimo futuro e lo ha fatto anche con una certa ironia. Mostrando una mano senza anelli,ha infatti scritto: «Ragazzi, leggo di news che dicono che starei per sposarmi... Ma io non vedo ancora l'anello! Quindi no, per il momento non mi sposo». Il fortunatoè avvertito: urge una proposta coi fiocchi...