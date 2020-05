Miriana Trevisan, la verità su Pago e il ritorno di fiamma dopo l'addio a Serena Enardu

Ultimo aggiornamento: 17:39

Miriana Trevisan sul ritorno dell’amore con Pago frena l’entusiasmo dei fan. Il cantante ha improvvisamente e inaspettatamente lasciato Serena Enardu e ha trascorso un parte della quarantena con l’ex moglie e il figlio Nicola, facendo pensare a un ritorno di fiamma. La diretta interessata Miriana però pende parola per mettere a tacere il gossip inarrestabile, specificando che con Pago c'è soltanto amicizia.Pago è stato da lei per il figlio («Quando Nicola ha visto suo padre, ha cambiato espressione. La sua presenza è stata molto importante anche per me») e hanno trascorso le notti in “stanze separate”: «Se per caso Pacifico dorme qui – ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” - dorme con suo figlio con un bagno e una camera. In questa situazione, abbiamo dovuto fare così. Abbiamo un rapporto di amicizia. State tranquilli».Dell’addio fra il suo ex e Serena non sapeva nulla («Non sapevo assolutamente della fine della storia. Io non so niente della loro storia sentimentale. Io non parlo a Pacifico delle mie cose e lui non mi parla delle sue. Questi sono accordi. Quando ci si lascia, per quanto riguarda la vita sentimentale, nessuno parla delle sue cose») e tra di loro c’è solo un rapporto d’amicizia: «Il mio affare con Pago è solo per quanto riguarda Nicola. Io sono completamente disinteressata a questa cosa. Io e Pago siamo amici e non c'è mai stato niente se non questo meraviglioso bambino, la nostra storia terminata 8 anni fa. In questo periodo ho avuto una sofferenza nella mia famiglia e sono completamente disinteressata a tutto il resto».