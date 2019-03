Perde la corona e la fascia: ventenne bellissima non parteciperà a Miss Mondo dopo la notte brava al night

Venerdì 29 Marzo 2019, 22:35 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 22:43

E' caduta dal trono la ventenne, così bella da essere eletta Miss Perù e in partenza per la gara di Miss Mondo. Macché, l'affascinante mora ha dovuto restituire corona, scettro e fascia dopo che è stato diffuso un video in cui mostra il peggio di sé. In un night club a Rioja, nel nord del paese, ha esagerato con l'alcol finendo per dare di stomaco nel locale. Prima la si vede anche improvvisare uno spogliarello e poi barcollare in giro per il locale.E questa volta si sa anche chi ha tradito: è una collega e amica,, Miss Teen sempre del Perù.La giovanetta ha detto di aver ripreso la sua amica in così precarie condizioni solo per fare un uso privato delle immagini, ma poi il video è ben presto rimbalzato sui social con tanti saluti alla carriera di Anyella. L'ex più bella del Perù ha detto, in lacrime, di stare verificando la possibilità di presentare una denuncia per diffusione non autorizzata del video.