Montecassino, Gianni Morandi e sua moglie in visita privata all'abbazia

Per tante volte l’ha vista, nella sua maestosità, mentre in viaggio percorreva la Roma-Napoli. Oggi ha deciso di uscire al casello autostradale di Cassino per salire in Abbazia e ammirarla da vicino. Gianni Morandi e sua moglie Anna, in questi giorni in vacanza, hanno fatto sosta a Montecassino.



Quando hanno varcato il portone dell’abbazia, nonostante la mascherina, sono stati subito riconosciuti dal personale addetto, che ha poi accompagnato la celebre coppia nella visita alla Basilica, alla tomba di San Benedetto e nei Chiostri. È stata una visita privata e riservata nella culla del monachesimo occidentale. Gianni Morandi e sua moglie sono rimasti ‘incantati’, come ha scritto, lasciando il Monastero, lo stesso artista in un post su Facebook.





«Non abbiamo scattato foto all’interno della Basilica – scrive Morandi – ma siamo rimasti a bocca aperta, incantati dal suo splendore. E pensare – continua – che nel corso dei secoli, l’Abbazia è stata danneggiata o addirittura distrutta ma sempre ricostruita, come l’ultima volta, dopo il terribile bombardamento, durantre la seconda guerra mondiale».



Il cantante termina il post affermando: «Siamo felici di aver visto un’altra delle tante bellezze italiane».



Il post ha ricevuto una pioggia di like, condivisioni e commenti. Tanti i commenti arrivati dagli ammiratori della zona. «Gianni che bella sorpresa saperti nella nostra amata terra. La nostra Abbazia è un gioiello, scrigno di bellezza e cultura», ha scritto Federica. «Che gioia – è il commento di Rosalba – spero vi rimanga nel cuore».

