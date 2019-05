Nadia Toffa presenta Fabrizio ai follower: «Non è solo un amico...»

Giovedì 23 Maggio 2019, 18:16 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2019 19:29

, dopo una pausa di qualche giorno, torna prepotentemente sui social. Su, la conduttrice e inviata de Le Iene ha presentato ufficialmente ai follower una persona molto importante per lei. Si chiamae, come spiega, non è solamente «un mio grande amico»., infatti, è un medico specialista che ha seguitodurante tutto il decorso successivo alla chemioterapia, necessaria per guarire dal brutto male che l'ha colpita. Su Instagram,ha postato una foto insieme a lui, spiegando l'importanza che ha avuto per lei: «È soprattutto un grande professionista, colui che mi ha letteralmente rimesso in piedi dopo l’intervento e la chemioterapia. La sua riabilitazione mi ha donato nuova linfa»., continuando a elogiare il dottor, ha poi puntualizzato: «Sapete bene che non ho interessi di alcun tipo ma dico sempre la pura e semplice verità. Grazie Fabrizio e buona serata a tutti». L'importante, però, è vederla felice e sorridente, nonostante i tanti problemi suscitati dalla malattia.