Naike Rivelli fa flop. Le foto col lato b non funzionano più: «Noiosa e volgare. Non trasmetti proprio niente, anzi...»

Con il suo account Instagram Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, aveva conquistato un nutrito gruppo di follower, soprattutto per via degli scatti, spesso nature, che veniva puntualmente postati. Appassionata di yoga, Naike ha spesso regalato ai suoi fan scatti del suo lato b.

Quello era anzi diventato il suo marchio di fabbrica e da lì partivano tanto i post di protesta contro il governo, tanto quelli romantici assieme al suo compagne durante la convivenza da isolamento da coronavirus. La trovata però sembra cominciare a non funzionare, e il “richiamo” della Rivelli si è decisamente affievolito.

Un tempo in auge, anche sui vari siti internet di informazione, le apparizioni sono scomparse, I like sono in discesa e anche i follower cominciano a commentare le sue abitudini fotografiche: “Che pall*..vuoi essere diversa ma alla fine sei sempre uguale.. – ha scritto un fan - sempre il culo di fuori ..e quindi? Ti senti una provocatrice per questo? Sei noiosa e volgare e non trasmetti proprio niente anzi..”. Le stoccatine non finiscono: “Ma perché non si arrampica vestita? – si chiede un follower - Perché deve far vedere questo cul* sempre? Siamo stufi di vederlo! È solo una povera idiota, passa le sue giornate a fare queste foto di minchi*... volgare”, e come nota un atro internauta: “Sinceramente stai diventando monotona, sempre lo stesso abbigliamento😁”.



Ultimo aggiornamento: 18:21

