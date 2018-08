Naike Rivelli completamente nuda su Instagram: non aveva mai osato tanto

Domenica 19 Agosto 2018, 16:41 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2018 19:45

Da anni ormai diletta i suoi fans con foto e video decisamente bollenti: parliamo di Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, che nell’ultimo video postato sui suoi social appare completamente nuda mentre entra in piscina. Non è certo la prima volta che Naike si mostra nuda: d’altronde in diverse interviste ha sempre ripetuto di come non abbia alcun timore di mostrarsi senza veli e di sentirsi a suo agio con la nudità, senza alcun pudore.