Domenica In, Naike Rivelli seminuda con mamma Ornella Muti: «Sono di nuovo single»

Domenica 4 Novembre 2018, 17:13 - Ultimo aggiornamento: 04-11-2018 17:51

Naike Rivelli insieme a mamma Ornella Muti è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. Ovviamente Naike si è presentata in versione sexy, con una camicetta trasparente che lasciava bene in vista l'intimo rosso.Ma l'intervista non sembra essere piaciuta granché ai telespettatori, secondo i commenti sui social del programma. In molti accusano le due di essere «noiose», di non sapere cosa dire se non «ridacchiare» e secondo qualcuno, addirittura, «si vede che Ornella non vorrebbe essere qui».