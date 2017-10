Naike Rivelli, la verticale fa flop e il cane si spaventa: le immagini

Sabato 21 Ottobre 2017, 12:03 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 12:40

Se c'è una cosa che non è mai mancata a, quella è l'autoironia.La figlia di, star di Instagram, sul social network ha regalato ai suoi follower una perla esilarante.La sexy Naike, accompagnata dal suo inseparabile cane, si è fatta riprendere in un video in cui tenta una verticale su un marciapiede. Nel momento cruciale, però, la donna manca l'appoggio ad un albero e cade rovinosamente a terra, per fortuna senza conseguenze. «No, la rifacciamo...», commenta Naike mentre si rialza da terra.Nel post, tra i vari hashtag, c'è anche una citazione d'autore: "I get knocked down but I get up again" ("Vengo steso a terra, ma mi rialzo di nuovo"). I più attenti ricorderanno senz'altro che si tratta del ritornello della celebre 'Tubthumping', il brano più famoso dei Chumbawamba che divenne un tormentone nella seconda metà degli anni '90.