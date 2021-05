Naomi Campbell mamma a 51 anni: «Mi ha scelto lei, non c'è amore più grande»

Naomi Campbell diventa mamma a quasi 51 anni. La ex top model ha annunciato la nascita di una bimba dal suo profilo Instagram.

«Una piccola splendida benedizione mi ha scelto come madre, sono così privilegiata per avere questa anima gentile nella mia vita. Non ci sono parole per descrivere il legame eterno con te, mio angelo. Non c'è amore più grande», scrive la neomamma, che compirà 51 anni il 22 maggio. Nessun riferimento al nome della bimba...

