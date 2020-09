Natalia Vodianova, matrimonio a Parigi per la modella e l'erede di Lvmh: l'abito è da copiare per tutte le spose d'autunno

«Sì», anzi: «oui». Se lo sono detti oggi la modella russa Natalia Vodianova e l'erede dell'impero Lvmh Antoine Arnault, che causa Covid erano stati obbligati a rimandare il giorno delle nozze e, alla fine, si sono promessi amore eterno a Parigi, nella sede del Comune del XVI arrondissement. I due (38 anni lei, 43 lui) stanno insieme da otto anni e hanno già due figli.

Versace, 40 anni della maison: e tornano le super top degli anni '90

Stella McCartney sceglie Natalia Vodianova e Mariacarla Boscono per l’estate 2016

Ma far sognare, storia d'amore e Ville Lumière a parte, è l'abito di Natalia: perfetto per un sì in Comune ma estroso al punto giusto. I social non hanno potuto fare a meno di notarlo e a ragione visto che il modello firmato da Ulyana Sergeenko aveva tutti gli elementi imprescindibili del momento: spalline anni Ottanta, colletto e cintura in vita. Ovviamente, bianco, perché che lo vogliate o meno è il colore delle spose e midi. Niente velo o altri ammenicoli (siamo sempre al centro città in pieno giorno). Spose d'autunno, prendete esempio.

Ultimo aggiornamento: 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA