Nathaly Caldonazzo, la tenera foto con Massimo Troisi: «Grande amore»

Nathaly Caldonazzo è uscita da Temptation Island Vip senza un fidanzato ma non per questo ha smesso di credere nell'amore. La showgirl, che durante il reality ha deciso di rompere definitivamente con il fidanzato Andrea Ippoliti, adesso è libera di ripercorrere i ricordi del suo passato senza suscitare gelosie. A quanto dichiarato durante il programma, l'ormai ex compagno non amava che la Caldonazzo ripensasse al suo amore del passato, Massimo Troisi.

Quella tra Nathaly e l'attore e regista scomparso prematuramente ma mai dimenticato è stata una storia d'amore molto profonda, che è rimasta nel cuore della showgirl. Nathaly Caldonazzo è rimasta accanto a Massimo Troisi fino alla fine, e da quando la sua esperienza a temptation Island Vip si è conclusa ha cominciato a condividere con i suoi followers le foto di quel periodo. A quanto pare, sono moltissimi i fan di Troisi che amano rivederlo e tornare con la memoria agli anni del Postino. E così la Caldonazzo non si fa pregare, e tira fuori l'album dei ricordi.

Nell'ultima foto pubblicata i due fidanzati sono elegantissimi: si tratta di un Capodanno a Los Angeles. Nathaly scrive: «E poi siamo usciti noi e non ho resistito..... bonne nuit❤️#losangeles #capodanno #ricordi #grandeamore #delicatezza #purezza #vogliadibeiricordi.

