Neil Young e Daryl Hannah sposi in gran segreto, cerimonia intima e chiassosa

Matrimonio in gran segreto per il cantautore Neil Young e l'attrice Daryl Hannah. Pare che i due si siano sposati con una piccola cerimonia in California proprio lo scorso fine settimana. Le nozze si sono tenute ad Atascadero, dopo una cerimonia sullo yacht di Young vicino alle isole di San Juan, in gradissimo segreto.A confermare la notizia è il chitarrista Mark Miller, che pur non avendo partecipato alla cerimonia, si è congratulato con la coppia, come riporta il Guardian. Pare che i festeggiamenti siano stati decisamente chiassosi e che si sia trattato di una festa decisamente movimentata. Lui 72 anni, lei 57, Young e Hannah avrebbero iniziato a frequentarsi nel 2014, dopo il divorzio del cantante da Pegi Young, sua moglie per 36 anni.Lei è stata piuttosto misteriosa sui suoi social postando l'immagine di un gufo con la didascalia: «Qualcuno veglia su di noi… amore e solo amore»,mentre lui, come sempre ha tenuto a mantenere la privacy per quanto concerne la sua vita privata.