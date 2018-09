New York, Kat «Bonnie» Graham di Vampire Diaries: pizza da Gino Sorbillo!

Venerdì 7 Settembre 2018, 13:44

Attrice, cantante, modella, ballerina. Talentuosa e bellissima, la strega Bonnie della serie televisiva The Vampire Diaries cede alla tentazione di una strepitosa pizza napoletana.Tra le mura di Sorbillo NYC, Kat Graham mangia, ride, scherza, si diverte.Una sorpresa fantastica per i clienti e per tutto lo staff della nota pizzeria napoletana.