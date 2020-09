Niccolò Presta e la foto al mare con Lorella Boccia. I fan notano un dettaglio: «Vuoi dirci qualcosa...?»

Ultimo aggiornamento: 14:35

e la mogliesi godono le. Il figlio di Luciano Presta e la consorte ballerina e conduttrice, si stanno concedendo qualche momento di relax. Da uno degli ultimi scatti però molti fan si sono insospettiti e hanno iniziato a parlare di presunta gravidanza.. Il dettaglio non sfugge ai followers che chiedono alla coppia se non ci sia un annuncio da fare. Nessuna risposta da parte dei due che sembrao godersi le vacanze all'insegna del distanziamento sociale. La coppia ha infatti scelto la barca e le spiagge deserte in compagnia solo di qualche amico per il loro relax. La storia d'amore tra i due pare procedere a gonfie vele dopo il matrimonio di circa un anno fa.Più innamorati che mai, recentemente avevano confessato di avere nei progetti futuri un figlio, che sia arrivato il momento giusto?